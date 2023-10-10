Özdoğan: "Bize ne görev verilirse yaparız. Bize "görevin tamam" dendiği anda da niye diye sorgulamayız"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada, "Biz mevcut belediye başkanları olarak adayız, değiliz sorularına cevap vermemiz uygun olmaz. Bize ne görev verilirse yaparız. Bize "görevin tamam" dendiği anda da niye diye sorgulamayız" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada, "Biz mevcut belediye başkanları olarak adayız, değiliz sorularına cevap vermemiz uygun olmaz. Bize ne görev verilirse yaparız. Bize "görevin tamam" dendiği anda da niye diye sorgulamayız" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada, ilçedeki yatırımları ve yaklaşan yerel seçimler hakkında konuştu. Teşkilat terbiyesi alan insanlar olduklarını kaydeden Özdoğan, "Biz mevcut belediye başkanları olarak adayız, değiliz sorularına cevap vermemiz uygun olmaz. Bununla ilgili genel merkezimiz değerlendirmelerini yapar. Teşkilat terbiyesi alan insanlarız. Ben yedek yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatıma başlamış birisiyim. Bize ne görev verilirse yaparız. Bize "görevin tamam" dendiği anda da niye diye sorgulamayız. Ne zaman ne görev verileceğini genel merkezimiz ve Cumhurbaşkanımız bilir. Bizde tam bağımlılık vardır, sorgulamaya gerek duymayız. Diyelim ki genel merkezimiz bize "Bilal kardeşim bu kadar" dedi. Eyvallah. Bizim küsme, alınma, gücenme, darılma lüksümüz yoktur. Çünkü aynı genel merkez 2019'un ocağında bizi aday olarak gösterdi. Biz müracaatta bulunmadık. Bize "müracaatta bulunun" denildiği için biz müracaatta bulunduk. Mevcut belediye başkanları devam edecekse aday olarak yeniden gösterilir, devam etmeyecekse usul dairesinde söylenir. Bunda bir şey yok. Bu Aralık sonu, ocak başı itibariyle ortaya çıkacak bir durumdur" ifadelerini kullandı.

"İlçemize toplamda 691 milyon TL yatırım kazandırdık"

İlçedeki yatırımlar hakkında konuşan Başkan Özdoğan, ilçenin gelişmişlik sıralamasını artırdıklarını kaydederek, "Bazen bileyerek veya bilmeyerek icraatlarınızı görmek istemeyenler olabiliyor. Muhalefet kanadı var, çekemeyeni var, ne yaptı ki diyeni var. Rakamlarla 3 cümlede anlatacağınızı 1 kaç rakamla anlatabiliyorsunuz. 2017'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün 5 yılda bir yaptığı Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında 973. İlçe arasında 189'dan 134'üncü sıraya çıktık. İlçemizde kültür merkezinin olması, 2 tane kütüphanenin olması, çim stadın olması, tekli eğitimin olması, alt ve üst yapı hizmetleri, sanayiye katkı verilerine bakarız. Bunların hepsi etkendir. İlçemizde 5 yıl içerisinde ciddi bir sıçrama olduğunu görüyorsunuz. İlçemize toplamda 691 milyon TL yatırım kazandırdık. Bizim yaşadığımız alanı güzelleştirmemiz gerekiyor. Her şeye olumsuz bakan hemşerilerimiz var. Bundan memnun olan daha çok insan var. Eksikliklerimiz olabilir, vardır da. Yeter ki kastımız olmasın. Yapılan her işin anlatılması gerekiyor. Yapılmayan işin de gerekçesinin ne olduğunun anlatılması gerekiyor. Soru işareti oluşturmamız gerekiyor. Niye olduğunu, niye olmadığını açıklamamız gerekiyor. Burası bir emanettir, emanete sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. - KAYSERİ