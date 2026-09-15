Özdemir; Kayseri’de kesim fiyatlarındaki iddiaları Bakan Bolat’a sordu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Kayseri'de et kombinalarında uygulanan hayvan kesim fiyatlarına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Özdemir; Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a verdiği yazılı soru önergesinde, bazı büyük firmaların hayvan kesim fiyatlarını günlük olarak belirlediği ve diğer işletmelerin de bu fiyatları esas aldığı yönündeki iddiaları sordu.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Özdemir, önergesinde Kayseri'deki et kombinalarında uygulanan hayvan kesim fiyatlarına ilişkin üretici ve sektör temsilcilerinin gündeme getirdiği iddialara dikkat çekti. Özdemir, bazı büyük firmaların hayvan kesim fiyatlarını yer yer günlük olarak belirlediği, diğer işletmelerin ise kendi fiyatlarını oluştururken bu firmaların açıkladığı rakamları esas aldığı yönünde iddiaların bulunduğunu belirtti. Özdemir'in Bakan Bolat'a verdiği yazılı soru önergesi şöyle;

"Kayseri'de et kombinalarında uygulanan hayvan kesim fiyatlarının bazı büyük firmalar tarafından yer yer günlük olarak belirlendiği, diğer işletmelerin de fiyatlarını bu firmaların açıkladığı rakamları esas alarak oluşturduğu yönünde üreticiler ve sektör temsilcileri tarafından iddialar dile getirilmektedir. Bu kapsamda; konuyla ilgili bakanlığınıza ulaşmış bir bilgi var mıdır? Bakanlığınızca herhangi bir inceleme, denetleme veya araştırma yapılmış mıdır? Piyasada rekabeti bozucu bir fiyat mekanizması oluşup oluşmadığının tespiti amacıyla bakanlığınızca yürütülen bir çalışma bulunmakta mıdır? Varsa bu çalışmalar kapsamında hangi tedbirler alınmıştır?"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı