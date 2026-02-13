Haberler

Özdağ: "TR83'te yüzde 26,2'lik yoksulluk riski"

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) "2025 Yaşam Koşulları Araştırması" sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, TR83 Bölgesi'nde her dört kişiden birinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşadığını belirterek, açıklanan verilerin bölgedeki

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) "2025 Yaşam Koşulları Araştırması" sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, TR83 Bölgesi'nde her dört kişiden birinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşadığını belirterek, açıklanan verilerin bölgedeki ekonomik kırılganlığı net biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Özdağ, TÜİK verilerine göre Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerini kapsayan TR83 Bölgesi'nde nüfusun yüzde 26,2'sinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunduğunu ifade etti. Bu oranın bölgede her dört kişiden birinin ciddi ekonomik risk altında yaşadığı anlamına geldiğini vurgulayan Özdağ, oranlardaki değişimin halkın alım gücünün arttığı şeklinde yorumlanamayacağını dile getirdi.

Samsun'un Bafra, Çarşamba, Vezirköprü ve Ladik Ovaları gibi Büyük Ova Koruma Alanı statüsünde dört büyük ovaya ve verimli tarım arazilerine sahip olduğunu hatırlatan Özdağ, üretim potansiyeline rağmen yurttaşların giderek yoksullaştığını savundu.

Yaklaşık 1 milyon 390 bin nüfusa sahip Samsun'da 360 ila 400 bin emeklinin yaşadığını belirten Özdağ, kentte her üç haneden birinde ortalama 24 bin ile 26 bin TL bandındaki emekli maaşının temel geçim kaynağı haline geldiğini kaydetti.

Son iki yılda kira bedellerinin özellikle Atakum ve İlkadım ilçelerinde yüzde 100'ün üzerinde arttığını, temel sebze ve meyve fiyatlarının ise son bir yılda yüzde 60-80 bandında yükseldiğini ifade eden Özdağ, artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
