Özbekistan-ABD arasında kritik minerallerin madenciliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, ABD'nin başkenti Washington'da katıldığı Kritik Mineraller Bakanlar Toplantısı'nda ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau ile Özbekistan-ABD arasında "Kritik Mineraller ve Nadir Toprak Elementlerinin Madenciliği ile İşlenmesi Alanında Tedarik Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Mutabakat Zaptını" imzaladı.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Kritik Mineraller Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Saidov, temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau ile bir araya gelerek Özbekistan ile ABD arasında "Kritik Mineraller ve Nadir Toprak Elementlerinin Madenciliği ile İşlenmesi Alanında Tedarik Güvenliğinin Sağlanmasına yönelik Mutabakat Zaptını" imzaladı. Özbekistan Dışişleri Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temaslarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, üst düzeyde yapılan tüm anlaşmaların zamanında ve etkin şekilde uygulanmasının sağlanması ve geleceğe dönük projelerin kapsamının genişletilmesi konularına odaklandıklarını kaydetti. Saidov, "Kritik mineralleri sadece ekonomik fırsat değil aynı zamanda sorumlu ortaklık ve uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma alanı olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Toplantı sırasında birçok mevkidaşıyla bir araya gelme şansını elde ettiğini belirten Saidov, etkinliğin çeşitli ülkelerde yetkililerle kapsamlı görüş alışverişinde bulunma açısından önemli bir fırsat sunduğunu aktardı. - WASHINGTON