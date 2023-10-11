Ordu ve Tokat Sınır İlçeleri İstişare Toplantısı Aybastı'da Yapıldı

Ordu ve Tokat illerinin birbirine sınır olan ilçelerinin başta ulaşım, ekonomik ve turizm açısından gelişimini amaçlayan Ordu ve Tokat Sınır İlçeleri İstişare Toplantısı'nın 3'üncüsü Aybastı'da yapıldı.

Başta yol olmak üzere iki il arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve arttırılması amacıyla önemli konuların ele alındığı toplantıda bir konuşma yapan Ordu Valisi Muammer Erol, "Tokat'la Ordu'muz zaten gönüllerle bağı olan iki ilimiz. Biz inanıyoruz ki, el birliği, gönül birliği, işbirliği yaptığımızda engel manasında da bir şey kalmayacaktır" dedi.

Vali Erol, "Bu gayretler ve şehrimizin insanlarının ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da aynı şekilde konuya sahiplenmesiyle birlikte engelleri en kısa sürede kaldıracağımıza inanıyorum. Bugüne kadar yapılan işler için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve bundan sonrası için de emeği geçenlere şimdiden teşekkürü bir borç biliyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Tokat'lı, denize ve İç Anadolu'ya ulaşmak istiyor"

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise yaptığı konuşmada, Ordu'nun ve Tokat'ın kültürel, ekonomik ve akrabalık bağı olarak içiçe olduğunu söyleyerek, Tokat açısından en önemli görünen sorunun yol olduğunu ifade etti. Vali Hatipoğlu, "Niksar üzerinden Akkuş'a inen yolun transit haline getirilmesi, iyileştirilmesi zaten devam eden, süregelen bir yol. Ancak, Akkuş'tan itibaren Mesudiye'ye kadar içeride bulunan ilçelerin tamamı aynı zamanda çeşitli yollar istiyorlar. İletişimin, ulaşımın bu kadar geliştiği bir dönemde bunu bir hak olarak görüyorlar. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Bir diğer boyutu da bu coğrafyada ilçelerimizde yaklaşık 400 bin insan yaşıyor. Bu insanlar denize inmek ya da İç Anadolu'ya geçmek istediklerinde yol talepleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu anlamda da başta Karayolu ağında bulunan Tokat-Niksar-Akkuş-Ünye yolu ile Kumru, Korgan, Aybastı, Gölköy'ün bağlantı yolları ve Mesudiye'nin yolları olmak üzere 5 ayrı güzergah ortaya çıkıyor" dedi.

Vali Hatipoğlu, Ordu'nun gelişen turizm atağıyla birlikte yayla turizminde çok büyük ivmeler aldığına vurgu yaptı ve iki ilde iç içe geçmiş bir yaylacılığın söz konusu olduğunu kaydederek, 7 bereketli obasıyla Tokat'ın tarımsal üretimin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirtti. Kültürel ve sosyal işbirliğini arttırmak gerektiğinin altını çizdi.

"Her alanda ortak işbirliği yapalım"

Tokat ile Ordu'nun kardeşliğinin eskiye dayandığını söyleyerek konuşmasına başlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Zaten kültür birliğimiz, ekonomi birliğimiz var. Aynı zamanda kadim şehir, tarihi değerleri olan yer. Ordu'nun güneyinde yer alan iller çok zengin. Hepsinde bir kale, hepsinde hisar var. Tarihi olarak da buralar bir ekonomi döngüsü oluşturuyor. Bizim buraya yapacağımız şey bunun gerçekleşmesini sağlamaktır. Beş ayrı ilçemiz en çok Tokat ilimizle sınır. Burada birlikte amacımız denize inmek, işbirliği yapmak olsun" diye konuştu.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan konuşmasında, "Ordu-Tokat et ve tırnak gibiyiz. Aybastı ve Tokat İlimiz kültür olarak zaten iç içe durumda. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, toplantımız hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Saffet Güngör bir sunum yapılarak, daha önce yapılan iki toplantıda belirlenen yol haritası ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Aybastı ilçesi Kabaktepe Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen Ordu ve Tokat Sınır İlçeleri İstişare Toplantısına, Ordu Valisi Muammer Erol, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yanısıra Aybastı Kaymakamı Murat Karnap, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uudağ, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Gündoğar, DOKAP Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Bilgin, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Ordu İl Koordinatörü Harun Göçer, Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Saffet Güngör, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, Baydarlı Belediye Başkanı İlyas Demir, Bozçalı Belediye Başkanı Yücel Gülbahar, Hasanşeyh Belediye Başkanı Recep Külekçi, Cimitekke Belediye Başkanı Kaya Gül katıldı. - ORDU