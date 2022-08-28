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Ordu haberi... Perşembe beldesine bir köy daha dahil

Politika Haberleri

Ordu haberi... Perşembe beldesine bir köy daha dahil

Ordu politika haberi | Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde referandum gerçekleşti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde referandum gerçekleşti. Yazıbaşı köyü Merkez Mahallesi'nin Perşembe beldesi sınırlarına geçmesi için yapılan referandum da her iki yerden sandıktan 'Evet' kararı çıktı.

Perşembe Belediyesi himayesine geçmek için referanduma giden Yazıbaşı köyü Merkez Mahallesi'nde 1001 No'lu sandıktan 9 Geçersiz, 101 Evet, 72 Hayır oyu çıktı. Böylelikle Yazıbaşı Köyü Merkez Mahallesi Perşembe beldesi sınırlarına dahil oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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