Öncü; "Erzurum'un önceliklerini biliyoruz"

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, İpekyolu güzergahının şehrin sosyal ve ekonomik kalkınması açısından değerli olduğunu ifade etti.

Erzurum'da görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen ve genel değerlendirmelerde bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Erzurum'un hem tarihi süreç hem de şu anda bulunduğu konum açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Bizde hem bu şehre hem şehrin insanlarına layık olmak için çaba harcıyoruz. Elbette Erzurum'un hak ettiği ve bizimde söz verdiğimiz her şeyi alacağına yürekten inanıyoruz. Bazı yatırım ve adımlar için zaman lazım. Hükümetimiz şu anda yoğunlukta deprem bölgesinde hedeflediği konuları öncelikli olarak görmektedir. 2024-2025 ile birlikte bölgesel diğer yatırımlarımız da ivme kazanacak. Erzurum'daki bir çok konu ve yatırımda bu anlamda değerlendirilmektedir. Bizler her daim takipçisi olacağız. Erzurum açısından istihdamı artırmak ve yatırımcılar için cazip hale getirmek bizim önceliklerimizin başında. " dedi.

"Erzurum'da aday adaylığı için4 anket yapıldı"

AK Parti'nin yerel seçimler için aday adaylığı sürecini yaşadığını anlatan Öncü, "Biz parti disiplini açısından örneğiz. Genel merkezimiz her anlamda en iyisini yapmak ve tercihte bulunmak için çalışmaktadır. Erzurum'da aday adaylarına yönelik genel merkezimiz 4 anket yaptı. Elbette diğer faktörlerde göz önüne alınacaktır. Liyakat ve tecrübe gibi etkenlerde var. Net fikirler oluştu, kısa zamanda adaylarımız açıklanır ve yolumuza devam ederiz. Sonrası Milletimizin takdiridir. " diye konuştu.

"Sevgi varsa engel yoktur"

Kendisinin de bir engelli olduğunu hatırlatan AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, daha sonra şöyle konuştu "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı; asıl meselenin fiziki değil kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri aşmak olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. - ERZURUM