TBMM Başkanı Kurtulmuş, TESK'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu (TESK) ziyaret etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, TESK'i ziyaret ederek Genel Başkan Bendevi Palandöken ve Yönetim Kurulu ile bir araya geldiği bildirildi.