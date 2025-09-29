New York Belediye Başkanı Eric Adams Seçim Kampanyasını Sonlandırdı

NEW York Belediye Başkanı Eric Adams, kasım ayında yapılacak seçimlerde bir sonraki belediye başkanlığı adaylığı için yürüttüğü seçim kampanyasını sona erdirdiğini bildirdi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bir sonraki belediye başkanlığı adaylığı için yürüttüğü seçim kampanyasını sona erdirdiğini duyurdu. Adams, görev süresi boyunca kentteki suç oranlarının düşürülmesi, konutların erişilebilirliği ve ekonomik toparlanma gibi başarılarını hatırlatarak, "Başardığımız tüm bu şeylere rağmen, yeniden seçim kampanyama devam edemeyeceğim" ifadesini kullandı.

Adams, seçim yarışında kalamayacağına ilişkin medya spekülasyonları ile seçim kampanyası finans kurulunun kendisine yeterli kamu fonu sağlamayışının 'ciddi bir kampanya yürütmek için gerekli bağışları toplama kabiliyetini zayıflattığını' kaydetti.

Bir sonraki belediye başkanlığı adaylığından çekilmesinin kamu hizmetlerini sonlandıracağı anlamına gelmediğini aktaran Adams, görev süresi bitene kadar New York'u daha güvenli, adil ve erişilebilir kılmak için çalışacağını vurguladı.