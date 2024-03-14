Netanyahu ve Gallant, Gazze Şeridi'ne yapılacak insani yardım konusunda tartıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze Şeridi'ne yapılacak insani yardım konusunda tartıştığı belirtildi.

İsrail medyasında yer alan habere göre, hafta başında gerçekleştirilen bir toplantıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasında tansiyon yükseldi. İki ismin Filistinlilere yapılacak insani yardım konusunda tartıştıkları aktarıldı. Gallant'ın, "Sorun malzemeleri getirmek değil, kiminle dağıtılmasıdır. Birisinin kontrolü ele alması gerekiyor. Bu, Filistin Yönetimi olmalı" ifadelerini kullandığı belirtildi. Netanyahu'nun ise "Filistin Yönetimi hakkında bir şey duymak istemiyorum" diyerek sert bir şekilde karşılık verdiği ifade edildi. Gallant'ın, "Biz ne dersek diyelim, bunlar El Fetih'le aynı çizgide olan insanlar" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

İki isim arasındaki fikir ayrılığı

Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce yaptığı açıklamalarda da saldırı sonrası Gazze Şeridi'nin idaresinin Filistin Yönetiminde olmasını reddettiğini vurgulamıştı. Gallant ise İsrail karşıtı olmadığı sürece Gazze Şeridi'nin yönetimi konusunda tartışmalara açık olduğunu söylemişti. - TEL AVİV