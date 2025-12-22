Milletvekili Hatipoğlu, yeni bütçe kanunun hayırlı olmasını diledi
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nun kabul edilmesini değerlendirdi, hayırlar getirmesini diledi.
Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nun ülkemize ve aziz milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kurulda yer alan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, oylamaya 'kabul' oyu verdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hatipoğlu, yeni bütçe kanunun hayırlı olmasını diledi. - ESKİŞEHİR