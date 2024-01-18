NATO Askeri Komite Başkanı: Rusya'nın savaşta 300 binden fazla ölü ve yaralısı var

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, "Bugün Rusya'nın 3 gün süreceğini sandığı savaşın 694'üncü günü" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın 300 binden fazla ölü ve yaralısı olduğunu belirtti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında üye ülkelerin genelkurmay başkanlarının bir araya gelmesinin ardından NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer basın toplantısı düzenledi. Bauer yaptığı açıklamada, Rusya- Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Bugün Rusya'nın 3 gün süreceğini sandığı savaşın 694'üncü günü" ifadelerini kullandı. Bauer, " Ukrayna, Avrupa'da egemen, bağımsız bir ulus olarak galip geldi. Avrupa-Atlantik ailesine her zamankinden daha yakınlar" dedi.

"Kalıcı ve müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmanın tek yolu Ukrayna'nın savaş alanındaki konumunu güçlendirmektir"

Rusya'nın devam eden savaşta 300 binden fazla ölü ve yaralısı olduğunu belirten Bauer, binlerce Rus tankı ve zırhlı aracı, yüzlerce uçağı imha edildiğini aktardı. Ukraynalıların topraklarının önemli bir kısmını işgalden kurtardığını aktaran Bauer, "Rusları savaşın başında işgal ettikleri toprakların yaklaşık yüzde 50'sinden geri püskürttüler. Ukrayna'nın gerçek bir donanma olmadan Rus Karadeniz Filosunu geri püskürtüp tahıl koridoru açabilmesi de bir başka büyük kazanç. Masanın etrafındaki tüm askeri liderler, Ukraynalı kardeşlerimizin kendilerini savunmasına yardım etme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler. Kalıcı ve müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmanın tek yolu Ukrayna'nın savaş alanındaki konumunu güçlendirmektir" dedi. - BRÜKSEL