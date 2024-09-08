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Mustafa Varank, Bursa'da Kadınlarla Salça Kaynattı

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ESKİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da kadınlarla birlikte salça kaynatıp, gazetecilere ikram etti. Varank, üretim yapan derneklere ve kooperatiflere destek verdiklerini belirtti.

ESKİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da kadınlarla birlikte salça kaynatıp, gazetecilere ikram etti. Hükümetin hem Ticaret Bakanlığı hem de kalkınma ajansları vasıtasıyla üretim yapan derneklere, kooperatiflere destek verdiğini belirten Varank, "İşte o desteklerin bir yansımasını arkamızda görebiliyoruz. Gerçekten Bursa'ya gelip burayı ziyaret etmiş olan her bir vatandaşımızın memnuniyetle ayrıldığı bir işe arkadaşlarımız imza attılar" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Kestel Saitabat Köy Kadınları Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Varank'ın ziyaretine AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve partililer eşlik etti. Burada kadınlardan dernek hakkında bilgi alan Varank, daha sonra kazan başına geçerek salça kaynattı. Bursa'nın tarımda Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Varank, "Bursa Türkiye'de marka şehirlerden bir tanesi. Salçalık domateste de gerçekten Türkiye'de önemli bir üretim bölgesi. Bugün bu ziyaretimizde hanımefendilerin salça yapma etkinliklerine eşlik ettik. Aslında bu dernek Türkiye'de köy kadınlarının dayanışması amacıyla kurulmuş ilk örnek ve kurulduğu ilk andan itibaren de tüm Türkiye'ye örnek çalışmalara imza atıyorlar. Hatta o kadar başarılı işlere imza atıyorlar ki artık ünleri Türkiye sınırlarını da aşmış. Bugün arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Kestel Belediye Başkanımız bu derneğe üretimde kullanılmak üzere farklı destekler vermişti. Hem onlarla ilgili görüşmek hem de hasbihal etmek üzere bugün buradayız" ifadelerini kullandı.

'KOOPERATİFLER, DERNEKLER ÜLKENİN KALKINMASI İÇİN ÖNEMLİ YAPI TAŞI'

Saitabat kadınlarının yağmurlu hava altında salça ürettiklerine dikkat çeken Varank, "İnşallah buraya gelen misafirlerimiz de bu lezzetten tatmış olacaklar. Tabii kooperatifleşme, dernekleşme, sivil toplum kuruluşları bir ülkenin kalkınması açısından çok önemli yapı taşları ve farklı derneklerle, kooperatiflerle biz Türkiye'de yerelden bir kalkınma modelini de desteklemek üzere önemli çalışmalar yapıyoruz. Hükümetimiz gerek Ticaret Bakanlığı vasıtasıyla gerekse de kalkınma ajansları vasıtasıyla, Türkiye'de üretim yapan derneklere, kooperatiflere destekler veriyorlar. İşte o desteklerin bir yansımasını arkamızda görebiliyoruz. Gerçekten Bursa'ya gelip burayı ziyaret etmiş olan her bir vatandaşımızın memnuniyetle ayrıldığı bir işe arkadaşlarımız imza attılar. Ben bu manada Saitabat Köy Kadınları Yardımlaşma Derneğimize çok teşekkür ediyorum. Bursa'nın bir markası oldukları için. Bursa'nın tanıtımına, Kestel'in tanıtımına katkı sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii belediye başkanımızı da buradan tebrik etmek istiyorum. Onların yerel yönetimler olarak, sivil toplum kuruluşlarıyla, derneklerle bu kadar beraber olması, onları desteklemesi işte ortaya böyle güzel neticeler çıkarıyor. Ben hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Mustafa Varank, daha sonra gazetecilere salça ikram etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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