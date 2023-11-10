Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında TBMM'de düzenlenen törenle anıldı. Törene TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti grupları ve diğer yetkililer katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında TBMM'de düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde TBMM'deki Atatürk Anıtı'nda yapılan törenle anıldı. Törene TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti grupları ve diğer yetkililer katıldı. Bozdağ'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. - ANKARA