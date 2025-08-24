Mustafa Destici: Kamuda Toplu Sözleşmelerde Hakkaniyetli Duruş Bekliyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hakem heyetimizden hakkaniyetli ve adaletli bir duruş sergileyip, bu yüzde 10'luk refah payını vererek toplu sözleşmeyi tamamlamasını bekliyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, birtakım ziyaretler için Konya'ya geldi. Partisinin İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin sözleşmesinin el sıkışmayla sonuçlandığını belirtti. Destici, "Şimdi memurlarımız masada ve 3 milyondan fazla memurumuz ve bir de bunlara ilaveten belki bu sayıda memur emeklimizi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri maalesef uyuşmazlıkla sonuçlandı. ve şu anda top hakem kurulunda. Daha önce de açıklama yaptım. Ben daha önceki toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma olmayınca hakem heyetine gidildiğinde hakem heyeti ne yapmış diye baktım. Sadece ilk gittiği yılda yüzde yarımlık bir artış yapmış. Ondan sonraki bütün görüşmelerde, sözleşmelerde hakem heyeti kamu tarafı ne teklif etmişse aynen o teklifi onaylamış. Onun için demiştim ki, hakem heyetine gidilmeden son bir kez daha taraflar bir araya gelsin ve bir uzlaşma sağlasınlar. Hakem heyetimize de çağrımız şudur. Geçtiğimiz görüşme dönemlerinde olduğu gibi kamu tarafının teklifini olduğu gibi onaylarsanız bu hakkaniyetli ve adil olmayacaktır. Onun için burada hakkaniyetli ve adaletli bir duruş sergileyip, bu yüzde 10'luk refah payını vererek toplu sözleşmeyi tamamlamanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

18 yaşın altındaki çocuklara birtakım şatafatlı hayatlar gösterilerek sokaklarda kullanılmaya başlandığını belirten Destici, "Soygun için kullanılmaya başladı, cinayet için, uyuşturucu için, eroin için, bahis için bütün bunlar için kullanılmaya başladı. ve ne oldu bunlar, ölüm getirmeye başladı. İşte Ahmet Minguzzi hadisesi, geçtiğimiz gün Ankara'da kız kardeşine laf atan çete mensuplarına karşı geldiği için öldürülen kardeşimiz, gencimiz gibi. Bütün bunlarla ilgili elbette ki devletimizin, İçişleri Bakanlığımızın, emniyetimizin çalışmaları var. İstatistiksel olarak bakıldığında bir eksilme görüyorsunuz. Ama sıfıra inmediği sürece bu ülke için, millet için büyük bir problemdir ve bu problemin de kökünden çözülmesi gerekir" diye konuştu. - KONYA