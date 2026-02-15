Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalıdır

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Adaletin tekrar sağlanması için en düşük emekli maaşının 40 bin TL olması gerekmektedir. 2023 yılından bugüne kadar memurlara yüzde 100 zam yapılırken, emeklilere de aynı düzeyde zam yapılmalıdır. Devlet, babadır; herkese karşı adaletli olmak zorundadır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin olağan il kongresine katılmak üzere Adana'ya geldi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye Destici'nin yanı sıra genel başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve parti üyeleri katıldı.

Kongrede konuşan Destici, kentte yaşanan sel felaketine ilişkin yaptığı değerlendirmede, büyük bir altyapı sorunu olduğunu belirtti. Destici, "Şehirde ciddi bir altyapı sıkıntısı var. Son yağışlarda sel felaketleri meydana geldi. Özellikle Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Kozan ilçeleri ile Adana merkezde önemli problemler yaşandı. Sel felaketinin ardından afetten zarar gören kentte yaşayan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Altyapı, belediyelerin sorumluluğundadır. Geçmiş dönemde ve bu dönemde Adana Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyeleri, çeşitli yolsuzluk dosyaları nedeniyle hizmetleri yerine getiremedi. Bu eksikliklerin üzerine hukuk ciddi şekilde gidiyor. Suçlu olanlar devlette hak ettiği cezayı alacaktır. Bu nedenle yürütülen hukuki süreçlere herkes sabırla yaklaşmalı ve yargının vereceği kararları beklemelidir" dedi.

'NÜFUS ARTIŞ HIZI GİDEREK DÜŞÜYOR'

Mustafa Destici, ülkedeki çocuk sayısının giderek azaldığını ve doğum artış hızının düştüğünü dile getirdi. Destici, "Şu anda dünyada nüfusu en hızlı azalan 5 ülkeden biri konumuna geldik. Çocuk sayımız azaldı. 10 sene öncesine kadar nüfusu az da olsa artan bir ülkeydik. 5 yıl öncesine kadar ortalama nüfusumuz yılda 1 milyona yakın artarken, şu an bu sayıya 4 yılda ancak ulaşabiliyoruz. Bu durum milli güvenlik meselesi haline geldi. Siz bulunduğunuz coğrafyada bu çoğunluğu elde edemezseniz ülkenizi ve bağımsızlığınızı da elde edemezsiniz. Aile kurumumuza saldırmaya başladılar, evliliğin kötü, evlilik dışı hayatın daha rahat olduğu algısını benimsetmeye çalıştılar. Cinsiyetsizliğin propagandasını yapmaya başladılar. Aile, erkek, kadın ve çocuklardan oluşur fakat bunun aksine propaganda yapıyorlar. Sapkınlık olarak değerlendirilen LGBT propagandasını yaptılar. Avrupa ve batıdakiler, Türkiye'deki vatandaşların inancından ve kültüründen koparılması için milyonlarca dolar aktardılar, aktarmaya da devam ediyorlar. Biz, parti üyelerimizle birlikte susmayacak, değerlerimize ve inancımıza savaş açanlara misliyle karşılık vereceğiz" diye konuştu.

'EMEKLİ MAAŞI 40 BİN TL OLMALIDIR'

Son 3 yıldır ülkedeki en büyük mağduriyeti emeklilerin yaşadığını dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"2023 yılının ocak ayına gidelim; en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ydi, en düşük memur maaşı ise 17 bin TL alıyordu. Şu an, 2026 yılına gelindiğinde emekli 20 bin TL alırken, kamuda çalışanlar ise en az 60 bin TL alıyor. 2023'te emekliler maaşlarının üçte ikisini alırken, şu an üçte birini alıyorlar. Adaletin tekrar sağlanması için en düşük emekli maaşının 40 bin TL olması gerekmektedir. 2023 yılından bugüne kadar memurlara yüzde 100 zam yapılırken, emeklilere de aynı düzeyde zam yapılmalıdır. Devlet, babadır; herkese karşı adaletli olmak zorundadır. Bu nedenle emeklinin hakkını ne yapacaksanız yapacaksınız, nereden bulacaksanız bulacaksınız, emeklinin hakkını vereceksiniz."

Yapılan kongrede tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Mustafa Polat, güven tazeleyerek yeniden seçildi.