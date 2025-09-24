Murat Baybatur, Soma'da Projeleri İnceledi ve Esnafla Buluştu

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Soma ilçesinde projeleri inceleyip, esnaf, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Baybatur, programı kapsamında teşkilat buluşmasına katıldı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Yapımı tamamlanan Soma Hükümet Konağı, gençlik merkezi ve Soma Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Yapımı devam eden bocce salonu ve tenis kortu inşaatlarını da gezen Baybatur, spor tesislerinin ilçeye önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Soma Kamyoncular Kooperatifi ve Soma Kafkas Kültür Derneği'ni ziyaret eden Baybatur, eğitim yatırımlarıyla ilgili değerlendirme toplantısına da katıldı.

Baybatur, "Soma'nın gençlerine, esnafına ve sporuna güç katan her projeyi yakından takip ediyoruz. Söz verdiğimiz işleri eksiksiz hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.