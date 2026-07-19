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Milletvekili Kasapoğlu, Bayındır'da esnaf, çiftçi ve gençlerle buluştu

Milletvekili Kasapoğlu, Bayındır'da esnaf, çiftçi ve gençlerle buluştu
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Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Muharrem Kasapoğlu, Bayındır'da pazar, Ziraat Odası ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve gençlerle bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Muharrem Kasapoğlu, Bayındır'da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek vatandaşlar, esnaf ve gençlerle bir araya geldi.

Bayındır programı kapsamında ilk olarak ilçe pazarını ziyaret eden Kasapoğlu, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Ardından Bayındır Ziraat Odası'nı ziyaret eden Kasapoğlu, ilçe tarımı, üreticilerin talepleri ve tarımsal çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Programın son bölümünde Bayındır Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu'nu ziyaret eden Kasapoğlu, tesiste incelemelerde bulunarak yürütülen faaliyetler ve gençlere yönelik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kasapoğlu'nun Bayındır ziyaretine Bayındır Kaymakamı Murat Mete, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Bayındır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dr. Erdal İnce, AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Gelir ile ilçe yönetimi eşlik etti. Ziyaretlerde ilçe genelinde devam eden çalışmalar, gençlik ve spor yatırımları ile tarımsal faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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