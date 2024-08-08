Muhammed Yunus, Bangladeş'te geçici hükümete başkanlık etmek üzere göreve başladı

Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, Bangladeş'e gelmesinin ardından kurulacak olan geçici hükümete başkanlık etmek üzere yemin ederek göreve başladı.

Bangladeş'te öğrenci protestolarının ardından baskılara dayanamayan Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa ederek ülkeyi terk etmesinin ardından geçici hükümet kuruldu. Öğrenciler tarafından geçici hükümete liderlik etmesi istenen Nobel Barış Ödüllü ekonomist Muhammed Yunus, Fransa'nın başkenti Paris'te gördüğü tedavinin ardından Bangladeş'e gelerek, geçici hükümete başkanlık etmek üzere yemin edip göreve başladı. Eski Başbakan Şeyh Hasina'nın partisinden kimse Yunus'un yemin törenine katılmadı.

Yemin töreninde konuşan Yunus, "Anayasayı destekleyecek, koruyacak ve kollayacağım" ifadelerini kullanarak, görevini "içtenlikle" yerine getireceğini vurguladı. Yunus'un önündeki en önemli görevler Bangladeş'te barışı yeniden tesis etmek ve yeni seçimlere hazırlanmak olacak. Yunus'un kabinesi, 2'si öğrenci protestosu lideri olmak üzere çoğunlukla sivil toplum temsilcilerinden oluşan 16 kişiden oluşuyor. Kabine üyeleri, öğrenci liderleri, sivil toplum temsilcileri ve ordu arasında yapılan görüşmelerle belirlendi.

Bangladeş'teki protestolar

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik düzenlenen protestolarda 174 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu kontenjanın büyük bir kısmı geri çekilse de öğrenciler eylemlerine devam etmişti. Kontenjan protestoları hükümet karşıtı protestoya dönüşürken, Hasina'nın istifasını isteyen öğrenciler şartsız diyalog teklifini de reddetmişti. 5 Ağustos Pazartesi günü ülke genelindeki hükümet karşıtı protestolar sırasında polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, görevinden istifa eden Başbakan Şeyh Hasina Hindistan'a kaçmıştı. Kısa süre sonra protestocular başbakanlık binasına girip bazı eşyaları yağmalamıştı. Gün boyu şiddet olayları yaşanırken, bazı karakollar ateşe verilmişti. Bangladeş Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman, geçici bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus

Bangladeş'te geçici hükümetin lideri olmayı kabul eden 84 yaşındaki Muhammed Yunus, Grameen Bankası'nı kurması ve milyonlarca insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olan mikro kredi girişimine öncülük etmesi nedeniyle 2006 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Uluslararası alanda "yoksulların bankacısı" olarak tanınan Yunus, uzun zamandır Şeyh Hasina tarafından siyasi rakip olarak görülüyordu. Hasina, Yunus'u defalarca yoksulların "kan emicisi" olarak nitelendirmiş ve Grameen Bankası'nı fahiş faiz oranları uygulamakla suçlamıştı. Ocak ayında Bangladeş mahkemesi, Yunus'u ülkenin iş kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yunus ise bunun siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu. - DAKKA