MTSO Başkan adayı Mahmut Boyraz'dan MHP teşkilatına hayırlı olsun ziyareti

İş insanı ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan adayı Mahmut Boyraz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mehmet Ataş ve Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Yusuf Sefi'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Gerçekleşen ziyarette, Malatya'nın geleceğine yönelik istişarelerde bulunulurken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Mahmut Boyraz, misafirperverliklerinden dolayı Turgay Şengönül, Mehmet Ataş ve Yusuf Sefi'ye teşekkür ederek, üstlendikleri görevlerde başarılar diledi.

Malatya'nın ortak geleceği için diyalog, istişare ve iş birliği anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini belirten Boyraz, tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte kentin gelişimi adına ortak akılla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı