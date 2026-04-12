Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya geldi

Güncelleme:
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Buhara'da yaptığı görüşmede, Hoca Ahmet Yesevi ve Rabia Sultan Begim'in türbelerine işaret eden tarihi belgeler teslim etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik stratejik adımların atılacağı belirtildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'ın Buhara kentinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı görüşmede, aralarında Hoca Ahmet Yesevi ve Rabia Sultan Begim'in türbelerine ilişkin arşiv belgelerinin yer aldığı çeşitli tarihi dokümanların Tokayev'e teslim etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Özbekistan'ın Buhara şehrine gayriresmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldiğini bildirdi. Tokayev'in temaslarına ilişkin yapılan açıklamada, tarafların ekonomik ortaklığı daha da derinleştirme yönünde stratejik adımlar atma konusundaki kararlılıklarını teyit ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanları görüşmede ayrıca nadir toprak elementlerinin üretimi ve işlenmesi, transit ulaşım ve hidroenerji alanları ile bilişim sektöründe işbirliği başlıklarını da masaya yatırdı. Açıklamada, ticaret ve üretim alanlarında somut hedeflere ulaşılabilmesi için iki ülke hükümetleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin mutabakata varıldığı ifade edildi.

Çeşitli arşiv belgeleri Kazakistan'a teslim edildi

Görüşme kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e tarihi öneme sahip çeşitli arşiv belgeleri teslim etti. Kazakistan'a verilen belgeler arasında ülkenin Türkistan kentinde bulunan, Türk-İslam tarihinin önemli şairlerinden Hoca Ahmet Yesevi ve Timur Devleti'nin kurucusu Emir Timur'un torunu Rabia Sultan Begim türbelerine ilişkin 1920-1950 yıllarına Özbekistan'da bulunan belgelerin, çizimlerin ve fotoğrafların kopyaları yer alıyor. - BUHARA

Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama

Umutları yerle bir eden açıklama
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

İslamabad'da 21 saatlik tarihi zirve! ABD ve İran kararını duyurdu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi

Komşuda skandal görüntüler! İsrail bayraklarıyla sokaklara indiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

İsrailli bakan Mansur Yavaş'ı etiketledi, tokat gibi yanıt geldi
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular ecel terleri döktü
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Bakın nerede yakalandı
Suriye'nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi

Komşuda skandal görüntüler! İsrail bayraklarıyla sokaklara indiler
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek

Dün geceye damga vuran kare!

Netanyahu'dan yeni tehdit: İran'a yönelik saldırılarımız sona ermedi, yapacak çok işimiz var

Barış zirvesi sonuç kaldı, Netanyahu'dan yeni tehdit gecikmedi