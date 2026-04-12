Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya geldi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'ın Buhara kentinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı görüşmede, aralarında Hoca Ahmet Yesevi ve Rabia Sultan Begim'in türbelerine ilişkin arşiv belgelerinin yer aldığı çeşitli tarihi dokümanların Tokayev'e teslim etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Özbekistan'ın Buhara şehrine gayriresmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldiğini bildirdi. Tokayev'in temaslarına ilişkin yapılan açıklamada, tarafların ekonomik ortaklığı daha da derinleştirme yönünde stratejik adımlar atma konusundaki kararlılıklarını teyit ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanları görüşmede ayrıca nadir toprak elementlerinin üretimi ve işlenmesi, transit ulaşım ve hidroenerji alanları ile bilişim sektöründe işbirliği başlıklarını da masaya yatırdı. Açıklamada, ticaret ve üretim alanlarında somut hedeflere ulaşılabilmesi için iki ülke hükümetleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin mutabakata varıldığı ifade edildi.

Çeşitli arşiv belgeleri Kazakistan'a teslim edildi

Görüşme kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e tarihi öneme sahip çeşitli arşiv belgeleri teslim etti. Kazakistan'a verilen belgeler arasında ülkenin Türkistan kentinde bulunan, Türk-İslam tarihinin önemli şairlerinden Hoca Ahmet Yesevi ve Timur Devleti'nin kurucusu Emir Timur'un torunu Rabia Sultan Begim türbelerine ilişkin 1920-1950 yıllarına Özbekistan'da bulunan belgelerin, çizimlerin ve fotoğrafların kopyaları yer alıyor. - BUHARA

