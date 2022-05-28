Milli Yol Partisi GİK Üyesi Göçmen: "Türkiye ne zaman bir adım ileri yürüse içerideki hainler ve dışarıdaki güçler tarafından geri itiliyor" - Haberler

- Milli Yol Partisi GİK Üyesi Göçmen: "Türkiye ne zaman bir adım ileri yürüse içerideki hainler ve dışarıdaki güçler tarafından geri itiliyor"

KIRŞEHİR - Milli Yol Partisi Kırşehir İl Başkanı ve GİK Üyesi Şevket Göçmen, "Türkiye ne zaman bir adım ileri gitse içerideki hainler ve dışarıdaki işbirlikçileri ortaya çıkıyor" dedi.

27 Mayıs darbesinin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapan Milli Yol Partisi Kırşehir İl Başkanı ve GİK Üyesi Şevket Göçmen, "60 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs askeri darbesi hala güncelliğini korumaya devam etmekte. 27 Mayıs basit bir iktidar değişikliğinin ötesinde de büyük anlamlar taşır. Önemli bir siyasi darbedir de aslında 27 Mayıs. Darbeyle Türk siyasi hayatı yeniden yapılandırılmak istenmiştir. Askeri vesayet siyasal sisteme adeta eklenmiştir. Milletin iradesini hiçe sayan cuntacılar demokratik yönetime anti demokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve hukuk dışı yargılamalarla darağacına göndermiştir. Türkiye ne zaman bir adım ileri yürüse içerideki hainler ve dışarıdaki güçler tarafından geri itilmeye mahkum edilmiştir" dedi.