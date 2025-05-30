Milli Savunma ve Enerji Bakanları Ankara'da Buluştu

Milli Savunma ve Enerji Bakanları Ankara'da Buluştu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da bir araya geldi. İki bakanlık arasında işbirliği konuları ele alındı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bir araya geldi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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