Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam'da
Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam'a resmi bir ziyarette bulundu ve orada resmi karşılamalarla karşılandı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye- Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu 16'ncı Dönem Toplantısı'nın ardından, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi davetlisi olarak başkent Hanoi'ye gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i, Hanoi'ye gelişinde Vietnam Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tümgeneral Nguyen Ba Luc, Türkiye'nin Hanoi Büyükelçisi Korhan Kemik, Askeri Ataşe Albay Özgür Bülent US ve diğer yetkililer karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
