Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı Ziyaret Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilen '7'nci Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilen '7'nci Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte fuarın gerçekleştirildiği ATO Congresium'a giden Bakan Yaşar Güler, fuardaki stantları dolaşıp, sergilenen teknoloji örneklerini inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.