Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijerya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijerya Savunma Bakanı Muhammed Badaru Abubakar ile bir araya geldi. Görüşmede savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijerya Savunma Bakanı Muhammed Badaru Abubakar ile görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler, Nijerya Savunma Bakanı Muhammed Badaru Abubakar ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görüşmede, ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.