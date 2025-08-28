Milli Savunma Bakanı Güler İstanbul Tersanesi'ni Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Güler İstanbul Tersanesi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na ziyarette bulunarak, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ziyarete Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanlar da katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığına ziyarette bulundu. Ziyarete ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, Teknofest Mavi Vatan'a ev sahipliği yapan tersanede, inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ünlü oyuncu, film çekimleri sırasında merdivenlerden yuvarlandı

Ünlü oyuncu merdivenlerden yuvarlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altında yeni rekor! Uzmandan yatırımcılara uyarı geldi

Gram altında yeni rekor! Yatırımcılara jet uyarı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.