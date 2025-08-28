Milli Savunma Bakanı Güler İstanbul Tersanesi'ni Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığına ziyarette bulundu. Ziyarete ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, Teknofest Mavi Vatan'a ev sahipliği yapan tersanede, inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadelerine yer verildi. - ANKARA