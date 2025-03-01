Milletvekili Ölmeztoprak rezerv alanlarını inceledi

Taştepe ve Melekbaba Mahallelerinde yürütülen Rezerv Alan çalışmalarını inceleyen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Melekbaba'da projede yüzde 40 seviyesine ulaşıldığını, teslimatların 2025 yılı Haziran ayının ortalarında yapılmasının planlandığını kaydetti.

. Ölmeztoprak, en önemli önceliklerinin var olan sosyolojiyi ve mahalle dokusunu koruyarak, güvenli ve modern yaşam alanlarını inşa etmek olduğunu söyledi.

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma uğrattığı Malatya'da imar, inşa ve ihya süreci devam ediyor. Kentteki çalışmaları yakından takip eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi'nde 29. Bölge 2. Etap ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi 30. Bölge 1. Etap rezerv alan çalışmalarını inceledi ve çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

Ölmeztoprak; "6 Şubat Asrın Afetinden sonra Malatya'mızda devam eden imar, inşa ve ihya faaliyetlerini incelemeye devam ediyoruz. Taştepe Mahallemizde çalışmalar 5 etap halinde devam ediyor. Burada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı ekipler çalışmalar öncesi alan incelemesi gerçekleştirdiler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un vatandaş ne istiyorsa yapılacak, ne istemiyorsa yapılmayacak, ifadeleri doğrultusunda çalışma yürütülüyor. Taştepe Mahalle'mizde de ağır kış şartlarına rağmen çalışmalar hızla devam ediyor" dedi.

2024 yılı Aralık ayında yer teslimatı yapılan bölgede 3+1 olmak üzere 3 bin 540 konut, 123 dükkan, 7 adet bağımsız fırın inşa edileceğini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, teslimatların da 2026 yılının başında planlandığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti; "Battalgazi'mizde devam eden 29. Bölge 2. Etap projemiz kapsamında; 3540 konut, 123 dükkan 7 adet bağımsız fırın, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor. 583 bağımsız birimin yıkıldığı mahallede 170 blok inşa edilecek. Bölgede yıkımlar tamamlandı ve inşa çalışmalarına başlandı. İhtiyaç duyulan alanlarda fore kazık sistemi uygulanıyor. Konutlarımız 3+1 olarak planlanırken, proje kapsamında, çocuk oyun parkları, aile sağlığı merkezi ve cami gibi sosyal donatılar da yer alacak. İnşallah diğer bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içinde bu projeyi en verimli şekilde tamamlayacağız. Çalışmaların hız kazanması ve sürecin kesintisiz ilerlemesi için sahadayız, işlerin her aşamasını yakından takip ediyoruz. Allah'ın izniyle projemizin 2026 yılının başında teslim edilmesi planlanıyor. Hemşehrilerimizin güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kesintisiz destek ve talimatları ile birlikte Malatya'mızda ağır ve derin deprem yaralarımızı sarma gayreti içerisindeyiz."

Melekbaba Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Milletvekili Ölmeztoprak, projenin yüzde 40 seviyesine ulaştığını belirtti, Ölmeztoprak, en önemli önceliklerinin var olan sosyolojiyi ve mahalle dokusunu koruyarak, güvenli ve modern yaşam alanlarını inşa etmek olduğunu söyledi.

Ölmeztoprak, "6 Şubat asrın afetinin ardından Malatya'mızın hemen her noktasında şantiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeşilyurt Melekbaba'da yükselen 30. Bölge 1. Etap projesi, bölgemizin yeniden inşası açısından büyük önem taşıyor. Projemiz kapsamında; 423 adet konut, 26 adet dükkan, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Şu an itibarıyla projede yüzde 40 seviyesinde bir ilerleme sağlanmış durumda. Melekbaba'da yalnızca bu etapla sınırlı kalmayıp toplam 721 konutluk bir süreç yürütülüyor. İlk etapta 423 konut ve 26 dükkan inşa edilirken, süreç içerisinde 298 konut daha eklenerek Melekbaba'daki toplam konut sayısı inşallah 721'e ulaşacak. 2025 yılı Haziran ayının ortalarında tamamlanması ve hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutlarımız, önce kura çekimi, ardından anahtar teslimiyle yeni sahiplerine kavuşacak. Melekbaba'daki hemşehrilerimizin önceliklerinden biri, yıllardır yaşadıkları mahallede kalabilmek. Bu nedenle rezerv alanlarındaki fazla konutların, bölgede yaşayan ve hak sahibi olup farklı alanlarda ev tahsis edilen hemşehrilerimize imkan tanıyacak şekilde değerlendirilmesi konusunu da hassasiyetle takip ediyoruz. Var olan sosyolojiyi ve mahalle dokusunu koruyarak, güvenli ve modern yaşam alanlarını inşa etmek en önemli önceliğimiz" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, Malatyalıların ve İslam aleminin Ramazan Ayını tebrik eden Milletvekili Ölmeztoprak, "11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in rahmeti, bereketi ve huzuru tüm hemşehrilerimizin hanesine dolsun. Bu mübarek ayın gönüllerimize ferahlık, sofralarımıza bereket getirmesini diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız duaları kabul eylesin. Birlik ve beraberliğimizi de daim eylesin" dedi. - MALATYA