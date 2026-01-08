MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul: 'Sürdürülebilir bir Türk sağlık sistemini öneriyoruz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizin sosyoekonomik gerçeklerine uygun, yapısal, planlı ve sürdürülebilir bir Türk sağlık sistemini öneriyoruz" dedi.

MHP Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarına hazırlanan '21. Yüzyılda Sağlık Politikaları' başlıklı rapor hakkında bilgi verdi. Sağlık sisteminde pek çok sorunla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Yurdakul, "Vatandaşımız ve sağlık sistemi şunlarla karşılaşıyor: Randevu sorunu, hastalıkların tanı ve tedavisinde gecikme sorunu, çalışanlar üzerinde yük artışı, hasta memnuniyetinde azalma, sağlıkta şiddet sorunu, tükenmişlik sorunu, finansman sorunu ve dolayısıyla kalite ve verimlilikte düşüş. Peki birçok sorun var ise bunun sürdürülebilirliği mümkün mü? Maalesef değil. Öyleyse bir sistem değişikliği yapmamız gerekiyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizin sosyoekonomik gerçeklerine uygun, yapısal, planlı ve sürdürülebilir bir Türk sağlık sistemini öneriyoruz" dedi.

Yurdakul, sağlık sisteminin geleceği için önemli çözüm önerilerinde bulunduklarını aktardı. Sağlık sisteminde ilk basamağın entegre basamak sistemi olduğuna değinen Yurdakul, "Vatandaşımızın hastalandığı zaman veya sağlıkla ilgili bir sorunu olduğu zaman ilk başvuracağı yer aile hekimi. Eğer aile hekimliğinde sorunun çözümü oluşmaz ise o zaman ikinci basamak olarak devlet hastanesi, orada da çözüm olmazsa veya ihtiyaç duyulursa üniversite hastanesinde hastalığın sorunu ortadan tamamıyla kalkacak" şeklinde konuştu.

Tek tip aile sağlığı merkezi önerisi

Önerilerinin tek tip aile sağlığı merkezi olduğunu dile getiren Yurdakul, "Farklı aile sağlığı merkezlerine ihtiyaç yok. Oluşturacağımız tek tip aile sağlığı merkezinde doktoru, hemşiresi, teknisyeniyle birlikte psikolog, aile danışmanı, diyetisyen, diş hekimi ve güvenlik görevlisi personeliyle temel ekipman ve ihtiyaçların sağlandığı bir aile sağlığı merkezi öneriyoruz ve bunun kontrolü, yönetimi ve finansmanı devletimiz tarafından sağlanmalıdır. Böylelikle nitelikli, erişilebilir, kapsayıcı, eşit ve teknolojiyle uyumlu bir aile hekimliği sistemi oluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka destekli görüntüleme teknolojilerinin sağlık sistemine entegre edilmesini bir an önce öneriyorum"

Yurdakul, yapay zeka teknolojilerinin sağlık sistemi açısından önemini vurgulayarak, "Erken tanım ve tarama için artık normal teknolojiden ziyade yapay zeka destekli görüntüleme teknolojilerinin sağlık sistemine entegre edilmesini bir an önce öneriyorum" diye konuştu.

Acil servislerde yaşanan sorunlara da değinen Yurdakul, "Acile başvuran hastaların önemli kısmı normal muayene randevusu alamayan veya almayan veya katkı payı ödemek istemeyen kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla o zaman ne yapmamız gerekiyor? Hastaların acil bir alan uygulamasından aktif bir şekilde triyaj uygulamasını yapmamız gerekiyor. Bunun için yapay zeka ve otomasyon sistemlerini artık gündeme alıp uygulamamız lazım" dedi. - ANKARA