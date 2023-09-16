MHP Şırnak Merkez İlçe Başkanı Serhat Zeyrek Güven Tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Beytüşşebap, Uludere, Güçlükonak, İdil, Cizre ve Silopi'nin ardından Şırnak Merkez İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı. Serhat Zeyrek'in tek liste halinde girdiği seçimde üyelerin tamamının oylarını alarak yeniden güven tazeledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar, "Hepinizin bildiği gibi yerel seçimlere az bir süre kaldı. Bu süreçte memleketimizin çıkarlarını önceleyip, Milliyetçi Hareket Partisi Şırnak teşkilatları olarak üstümüze düşeni layıkıyla yerine getireceğiz. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen, yüksek bir fazilet ve fedakarlık şuuruna sahip bilge liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'den şiar edindiğimiz bilinçle, ben ve teşkilatlarımız, koltuk sevdasına kapılmadan, halkımıza hizmetkar olmayı asli görevimiz bildik. Bu uğurda ser verdik ama ödün vermedik. Bugüne kadar; şahsi çıkarlar peşinde koşmadan, el ele, gönül gönüle vererek, memleketimiz için hizmet ettik, bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Halka hizmet, hakka hizmettir anlayışından asla vazgeçmeyeceğiz. Hepinizin bildiği gibi yerel seçimlere az bir süre kaldı. Demokrasimizin mihenk taşı muhtarlarımızı, encümenlerimizi ve belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Bu süreçte memleketimizin çıkarlarını önceleyip; Milliyetçi Hareket Partisi Şırnak teşkilatları olarak üstümüze düşeni layıkıyla yerine getireceğiz. Birlik ve beraberliğimiz için, bölgemizin huzur ve refahı için, memleketimize en iyisi, en hayırlısı için, çocuklarımızın yarınları için ilk günkü azim ve istekle var gücümüzle çalışacağız. Ben değil, biz olacağız. Hep beraber Şırnak olacağız. Milliyetçi Hareket Partimiz ile yaktığımız çoban ateşinin, tüm bölgemizi aydınlatacak güce ulaşmasını, bizlere huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Merkez İlçe Başkanıma ve yönetimine başarılar diliyorum. Bu kutlu yolda hepimizin, Allah yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Şırnak Merkez İlçe Başkanlığı seçimine tek liste halinde gidildi. Mevcut başkan Serhat Zeyrek üyelerin tamamının oylarını alarak güven tazeledi. - ŞIRNAK