MHP Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Rıza Göktürk, NİLBEL AŞ hakkında soru önergesi sundu

MHP Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Rıza Göktürk, Nilüfer Belediye Meclisi'ne NİLBEL AŞ hakkında 5 maddelik soru önergesi sundu. Soru önergesinin şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından yöneltildiğini belirten MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ise cevap gelmesi durumunda kamuoyu ile açıklayacaklarını ifade etti.

Mhp Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Rıza Göktürk, Nilüfer Belediye Meclisi'ne NİLBEL AŞ hakkında 5 maddelik soru önergesi sundu. Soru önergesinin şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından yöneltildiğini belirten MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ise cevap gelmesi durumunda kamuoyu ile açıklayacaklarını ifade etti.

MHP Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Rıza Göktürk, Nilüfer Belediyesi bünyesinde bulunan NİLBEL Sosyal Tesis, Otel, Düğün Salonu, Kafeterya, Kreş ve Otopark İşletmeleri Personel AŞ. hakkında soru önergesinde bulundu. 5 maddelik soru önergesi yönelten Göktürk, NİLBEL AŞ.'nin nakti ve sermaye durumu, faaliyet gösteren işletmelerin iştigal konusuna göre sınıflandırılması, istihdam edilen personel sayısı, son 3 yılı içeren kar/zarar mali tabloları ve gayrimenkullerin yazılı olarak sunulmasını istedi.

"Kamuoyu ile paylaşacağız"

Soru önergesinin şeffaflık amacıyla yöneltildiğini vurgulayan MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, "Nilüfer Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan NİLBEL A.Ş'nin mali bilançoları başta olmak üzere gayrimenkul ve istihdam durumlarını şeffaflık ve hesap verilebilirlik amacıyla kamu adına sorgulamak için hazırladığımız soru önergesini meclis üyesi arkadaşımız verdi. Yazılı önergemize cevap verildiğinde aynı hassasiyetle Nilüfer ve Bursa kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. - BURSA