MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifini açıkladı

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili "Teklifle yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması, yönetim kurulu ücretlerine sınır getirilmesi, temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapılması gibi önemli tedbirler öngörülüyor." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklifin tümü üzerinde konuşan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, vatandaşların derin ekonomik krizle uzun süredir mücadele ettiğini, bu nedenle milletin Meclis'in tasarruf ile ilgili nasıl bir kanun çıkaracağını merak ettiğini kaydetti.

Vatandaşın en fazla yoksulluk ve pahalılıktan şikayet ettiğini dile getiren Temurci, "Kanun teklifinin gerekçesinde kamuda azami bir tasarruftan, tasarrufların artırılmasından bahsediliyor. Peki 31 maddeden oluşan teklif içinde tasarrufla ilgili olarak kaç madde var? Tam tamına iki buçuk madde var. Bir tasarruf kanun teklifi görüşüyoruz ama içinde tasarruf maddelerinden tasarruf edilmiş bir kanun teklifi var. Bu konu gerçekten bir ironi değil, üzerinde hep birlikte düşünmemiz gereken bir mesele." dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise kanun teklifini eleştirerek, "Teklifte, tasarruf ile ilgili madde aradık ama bir şey göremedik. Tasarrufla ilgili bir şey gösterin, milleti kandırmaya gerek yok. Teklifle kamuda ikinci maaş kaldırılmıyor, tam tersine bu durum hukuki hale getiriliyor. Bu teklif 10 maaşa onay veren bir kanun teklifidir. Bunu bize kabul ettiremeye çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" adıyla bir program açıklandığını anımsattı.

Teklifle ilgili bilgiler paylaşan Kalaycı, şöyle konuştu:

"Teklifle; kamuda yeni araç satın alınmaması ve kiralama yapılmaması, ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi, personel servis hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması, yeni hizmet binası alımı ve yapımının durdurulması, yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması, yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması, yönetim kurulu ücretlerine sınır getirilmesi, temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapılması gibi önemli tedbirler öngörülüyor."

TBM Başkanvekili Karaca rahatsızlandı

Kalaycı'nın konuşması sırasında TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, rahatsızlandı. Kavas'ın kürsüye gelerek Karaca'nın rahatsızlandığını söylemesi üzerine Kalaycı, konuşmasını yarıda kesti. Daha sonra Karaca, birleşime 10 dakika ara verdi.

Verilen aranın ardından Karaca, Meclis İlk Yardım Merkezi'ne götürülürken, bazı CHP'li milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de İlk Yardım Merkezi'ne gelerek Karaca'yı ziyaret etti.

Daha sonra tekrar Genel Kurul salonuna gelen Karaca, komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.