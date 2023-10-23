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MHP Milletvekili Baki Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı'na çiftçilerin sorunlarını iletti

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Politika Haberleri

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'deki çiftçilerin sorunlarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya iletti. Ersoy, çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yazılı soru önergesini Bakan Yumaklı'ya ilettiklerini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'deki çiftçilerin sorunlarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya iletti.

Baki Ersoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeşilhisar, Yahyalı-Develi, Sarıoğlan, Yamula- Elmalı ve Erciyes Büyük Ovalarının güncel sınırlarının belirlenmesi ve çiftçilerimizin ve ziraat ile uğraşan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için yazılı soru önergemizi; Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'ya iletmiş bulunmaktayız. Konunun takipçisi olacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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