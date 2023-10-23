MHP Milletvekili Baki Ersoy, seyyar satıcının zararını karşıladı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen seyyar satıcı-zabıta meselesi üzerine sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak, satıcının zararını karşıladığı belirtti.

Paylaşımında; seyyar satıcının kendisine teşekkür ifadelerine yer veren Ersoy; "Sevdamız Kayserimiz'in adının talihsiz bir şekilde geçmiş olduğu; "seyyar satıcı" hadisesi bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Bu sebeple, konunun muhatabı olan emekçi kardeşimiz Yunus Küsen'in bir nebzede olsa gönlünü alabilmek adına zararını karşılayarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Kadim şehrimiz, sevdamız Kayserimizde biz büyük bir aileyiz." ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ