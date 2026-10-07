MHP'li Kalaycı, fon soruşturmasında haksız kazançlara el konulmasını istedi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, fon soruşturmalarına ilişkin, "Haksız sağlanan kazançlara tümüyle el konulmalı, mağdurların kayıpları buradan karşılanmalı, milletimize hiçbir yük getirilmemeli." dedi.

Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin istikrarının finansal istikrardan geçtiğini belirten Kalaycı, sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikaların etkili olabilmesi için finansal sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Finans sisteminin güven üzerine kurulduğunu vurgulayan Kalaycı, finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının zararının yalnızca para kaybeden yatırımcılarla sınırlı olmadığını belirtti. Kalaycı, "Güven kaybı, piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiye olabilmekte." diye konuştu.

Fon soruşturması kapsamında atılan adımları hatırlatan Kalaycı, "Hukuksuzluğa tevessül eden, vatandaşımızın hakkına el uzatan kim veya kimler varsa hesabını hukuk önünde vermeli, sorumlulardan hesap sorulmalıdır. Haksız sağlanan kazançlara tümüyle el konulmalı, mağdurların kayıpları buradan karşılanmalı, milletimize hiçbir yük getirilmemelidir. Ayrıca sermaye piyasasında kısa süreli aşırı yüksek kazançları önleyecek bir oto kontrol sistemi kurulması da uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kalaycı, yaşanan gelişmelerin, incelemelerin sonuçlarının tüm ayrıntılarıyla ve sorumlularıyla birlikte milletle paylaşılmasını istedi.

"Sermaye piyasasının daha da güçleneceğine inanıyoruz"

Fonlar üzerinden fitne yayan, Türkiye'nin huzur iklimini sabote etmeye çalışanların devrede olduğunu söyleyen Kalaycı, bu duruma müsaade edilmemesi gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin kurumlarının görevinin başında olduğunu vurgulayan Kalaycı, ekonominin temellerinin sağlam olduğunu dile getirdi. Makro ekonomik görünümde bir sorunun olmadığını belirten Kalaycı, "Sorunu olan fonların tasfiyesiyle birlikte sermaye piyasasının daha da güçleneceğine inanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden geçtiğini dile getiren Kalaycı, şunları kaydetti:

"Yolsuzluklar, halkın kurumsal otoriteye karşı saygısını yitirmesine yol açmaktadır. Yolsuzluklar, ahlak çöküntüsü yaratmaktadır. Yolsuzlukların yatırımları etkilemesi, kalkınmaya harcanması gereken kaynakları sekteye uğratması, yasalara aykırılığı özendirmesi, doğrudan ya da dolaylı olarak insan haklarını zedelemesi gibi zararları ile birlikte, ülkemizin özellikle yoksul insanlarına onarılmayacak zararlar verdiği görülmektedir. Yolsuzluk bataklığını kurutmak mutlak bir zorunluluktur. Herkes ahlaki sorumlulukla elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin helal rızkını çalan soygunculardan, organize yolsuzluk şebekelerinden mutlaka hesap sorulmalı."

Kalaycı, kamu ihale sistemi, imar ve iskan düzenlemeleri, mal bildirimi, bilirkişilik, kamu görevlilerinin yapamayacağı işler gibi hususları düzenleyen mevzuatın gözden geçirilmesini, bu müesseselerin şeffaf ve denetlenebilir olmasını istedi.

Siyaset alanının aklanmaya ve arınmaya çok ciddi ihtiyaç duyduğunu belirten Kalaycı, şöyle konuştu:

"Siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı kimse töhmet altında kalmamalı, diğer yandan da sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir. Siyasetin, siyasetçinin ve tüm devlet düzeninin saygınlığını geliştirmek için her şeyden önce siyasi etik kurallarına uygun davranan bir Parlamentonun varlığı tesis edilmelidir."

Kaynak: AA