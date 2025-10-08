Haberler

MHP'li Baki Ersoy'dan Kayserispor'un Durumuna Sert Tepki

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor'a noter aracılığıyla gönderilen evraklara ilişkin açıklamalarda bulunarak, haksızlıklarını ortaya koyacağını söyledi. Gökhan Çetinsaya'nın Kayserispor'un üyelik kaydıyla ilgili yaptığı iddialar dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor'un durumuna ilişkin açıklama yaptı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Kayserispor'a tüm uyarılarımıza ve iyi niyetimize rağmen kim haksız, hukuksuz yere noter kanalıyla evrak gönderme hadsizliğinde bulunduysa, konunun muhatapları bilsin ki bu saatten sonra kendilerinin tüm haksız ve hukuksuzluklarını bizzat ortaya koyacağım" sözleri ile tepki gösterdi. Ersoy'un açıklaması kentte büyük ses getirirken, Kayserispor'a noter aracılığı ile evrak gönderenin Gökhan Çetinsaya olduğu ortaya çıktı. Gökhan Çetinsaya, gönderdiği ihtarnamede, "kendi bilgisi ve iradesi dışında üyelik ve yönetim kurulu üyeliği kaydı yapıldığını" iddia etti.

Kayserispor'un vergi borcu sebebiyle, ilgili dönemde Gökhan Çetinsaya'nın da aralarında olduğu yöneticilerin banka hesaplarına bloke konulmuştu. - KAYSERİ

