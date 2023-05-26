MHP'li Adan ve Karakaya TBMM kayıtlarını yaptırdı

TBMM'de milletvekilleri kayıtları devam ediyor (2)

MHP'li Meclis Başkan Vekili Celal Adan ile Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 28'inci dönem için TBMM'de kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Karakaya, Meclis'in 27'nci dönemde yoğun mesai harcadığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam kurum ve kurallarıyla hayata geçirilmesine ilişkin bazı yapısal düzenlemelere vakit kalmadı. Bu dönem ben öyle zannediyorum ki bu konuda siyasal sistemin yönetim haricindeki diğer unsurları üzerinde ciddi çalışmaların olacağı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha etkin hale getirilmesi yönünde ciddi çalışmaların olacağına inanıyorum " dedi. Karakaya, pazar yapılacak cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasına ilişkin, "MHP olarak tüm teşkilatlarımızla Türkiye genelinde çalışmalarımıza ciddi bir şekilde devam ettiriyoruz. Örneğin; ben dün mazbatamı aldım ve hemen oradan Kızılay'da İzmir Caddesi'nde Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın broşürünü dağıttım. Orada esnaf ziyareti yaptık. Sahadan aldığımız bilgiler, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarıyla da birleştirdiğimiz de 28 Mayıs akşamı Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara bu yarışı tamamlayacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I SEÇECEKTİR'

MHP'li Celal Adan Türkiye'nin 14 Mayıs'ta bütün dünyanın beğeniyle takip ettiği bir seçim yaptığını belirterek, "Milletimiz, Cumhur İttifakı'na parlamentoda çoğunluğu vererek o dönemi böyle tamamladık. Şimdi 28'inde seçim var. İnanıyorum ki pazar günü yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nı 1'inci parti yapan milletimiz Cumhurbaşkanı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecektir. Demokrasi konusunda Türkiye'yi tartışanlar, bazen zaman zaman Türkiye'yi demokrat olmamakla suçlayanlar büyük bir nedamet içerisinde utanç yaşamaktadırlar. Seçimimiz gayet güzel geçti. 2'nci tura kaldık. Gayet güzel bir şekilde seçim çalışmaları yürüyor" diye konuştu. (DHA)

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023