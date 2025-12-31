MHP İzmir İl Başkanı Şahin CHP'li belediyelerin 2025 yılını değerlendirdi

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin kentteki CHP belediyeciliğinin, 2025 yılını işgal eden sorunları 2026 yılına da sonuçsuz olarak taşıdığını belirtti.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılının dünya genelinde savaşlar, insanlık dramları ve mağduriyetlerle geçtiğini belirtti.

Gazze'de yaşanan acıların sürdüğünü kaydeden Şahin, mazlumların ve masumların büyük bedeller ödediğini dile getirdi.

Türkiye'nin Somali'den Ukrayna'ya, Balkanlar'dan Doğu Türkistan'a, Gazze'den Venezuela'ya kadar birçok coğrafyada insani yardımlarını sürdürdüğünü aktaran Şahin, "Terörsüz Türkiye" hedefinin de milli birlik ve kardeşliği güçlendirdiğini kaydetti.

İzmir'deki belediyelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı İzmir için kara bir yıl olmuştur. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yine kendi partilileri tarafından kaynaklanan borç batağına saplanmış olması büyük bir beceriksizliğin göstergesi olmuştur. İşçi maaşlarını ödeyemeyen, hizmet veremeyen ve insana değer vermeyen belediyecilik anlayışı CHP yerel yönetiminin bir alametifarikası olarak ortaya çıkmıştır. İzmir 2025 yılında susuzluğun mahkumu, çöp sorununun tutuklusu, körfez kirliliğinin de esiri olmuştur. Günden güne büyüyen trafik sorunu, otopark sorunu, yetersiz hale gelen altyapı, kanalizasyon ve arıtma sorunları insanımızı boğma noktasına gelmiştir. Yerel yönetimin yolsuzluk davaları, insanların parasını alıp evlerini teslim etmeyenlerin soruşturmaları CHP belediyeciliğinin açık ve seçik tarifnamesi olmuştur. Çözümsüzlüğün, beceriksizliğin ve art niyetin ilke olduğu CHP Belediyeciliği İzmir'in 2025 yılını sorunlarla işgal etmiş sorunları 2026 yılına da sonuçsuz olarak taşımıştır."