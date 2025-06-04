MHP İl Başkanı Şahin'den işçilerin grevine ilişkin değerlendirme Açıklaması

MHP İl Başkanı Şahin'den işçilerin grevine ilişkin değerlendirme Açıklaması
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MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı greve ilişkin "Bu ağır sonuçların sebebi CHP zihniyetidir.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı greve ilişkin "Bu ağır sonuçların sebebi CHP zihniyetidir." ifadesini kullandı.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentin ilçelerinde gerçekleştirilen bölgesel teşkilat toplantıları tamamlandı, toplantılarda "Terörsüz Türkiye" hedefi ve yerel meseleler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP İl Başkanı Veysel Şahin, milli birlik ve bütünlüğün önemini vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" doğrultusunda çalışan, çabalayan herkesle kucaklaştıklarının belirten Şahin, "Türkiye teknolojik atılımlarda bölgesinde ve dünyada etkili bir güç haline geldi. Liderimiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne yaptığını biliyor. Kendilerine ve devletimize inanıyor, güveniyoruz. Terörsüz Türkiye adımlarıyla Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda yeni çağlara adım atacağız." ifadelerini kullandı.

Şahin, İzmir'de 28 Mayıs gecesi başlayan işçilerin grevine değinerek, şöyle devam etti:

"20 bin kişinin istihdam edilmesi gereken yere 42 bin kişi yerleştirilmiştir. Bir kişinin ekmeğini iki kişiye bölmek ikisinin de mutsuz olması, devletin bütçesini çarçur etmek demektir. Tunç Soyer'in şahsi çıkarları için kendi partisine kurduğu tuzağın faturasını çalışan emekçiler, belediye ve hemşerilerimiz ödemektedir. Meselenin bir başka dikkat çekici yönü de sendika temsilcilerinin İzmir'i tehdit etmesi, hayati hizmetleri engellemesidir. Neresinden bakarsak bakalım, bu ağır sonuçların sebebi CHP zihniyetidir."

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Politika
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