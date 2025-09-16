Haberler

MHP Denizli'de 'Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' Düzenleyecek

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 20 Eylül'de 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' programını düzenleyeceklerini açıkladı. Etkinlik, milli birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Yılmaz, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, cumartesi günü EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan etkinliğin milli birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Toplantının, teşkilatların diri ve canlı kalmasını sağladığını belirten Yılmaz, "Bizler için onur ve gurur kaynağı olan bir etkinliktir. Herkesi bu anlamlı buluşmaya davet ediyorum. MHP'nin bu kapsamlı buluşma serisinin ülke genelinde 9 bölgede 81 ili kapsayarak terörle mücadelede toplumsal mutabakatı güçlendirmeyi hedefliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Politika
