MHP'den Leyla Zana'ya destek: Başbuğumuzun 'kızım' dediği bir şahsiyettir, nokta

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Somaspor-Bursaspor maçı sırasında HDP eski milletvekili Leyla Zana'yı hedef alarak atılan sloganları kınadığını belirtti. Akçay, Leyla Zana için "Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta" dedi.

  • Bursaspor taraftarları, Somaspor ile Bursaspor arasında oynanan maçta Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratlarda bulundu.
  • MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 1992'de Alparslan Türkeş'in Leyla Zana'ya 'kızım' diye hitap ettiğini belirtti.
  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmaların yapıldığını açıkladı.

TFF 2'nci Lig'de Somaspor ile Bursaspor arasında Soma'da oynanan karşılaşmada, Bursasporlu bir grup taraftar tribünlerden HDP eski milletvekili Leyla Zana'yı hedef alan cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratlarda bulundu. Maç sırasında atılan sloganlar bir süre devam etti.

DEM PARTİ'DEN SLOGANLARA TEPKİ

Zana'yı hedef alan bu sloganlara DEM Parti'den tepki geldi. TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, tribünlerde kullanılan dile tepki göstererek, "Küfür ve hakaretle ne futbol savunulur ne de değerler. Leyla Zana'yı hedef alan bu dili reddediyoruz. Spor düşmanlık değil, saygı üretmelidir. İnsan onuru her şeyin önündedir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Olaylarla ilgili gerekli adli ve idari soruşturmalar yapılıyor. Bu kapsamda meydana gelen olaylara ilişkin bant çözümlemeleri ve benzeri incelemeler yürütülüyor. Yetkili kuruluşlar bu konu üzerinde çalışıyor" açıklaması yaptı.

MHP'Lİ AKÇAY: BAŞBUĞUMUZ 'KIZIM' DEDİ

Tribünden yükselen o sloganlara MHP'den de tepki geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis Genel Kurulu'nda konu üzerine söz alarak şunları söyledi:

"Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. 1992 yılında, Leyla Zana'nın mensubu olduğunu HEP heyeti MHP'yi ve başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ziyaret etmişerdir ve bir rapor sunmuşlardı. O görüşmede başbuğumuz Leyla Zana'ya 'kızım' diye hitap etmişti. O dönemde çok da konuşulmuştu. Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta. "

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSerkan:

Biz mhp yi ne bildik ne çıktı...

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Bulgaristan bunları başımıza bela etti Suriyeliler gitti bunlar hala başımıza kaldı.. Misafirliğin kısa olanı makbuldür

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPc Copat:

siz evsahibi yaptınız kamil

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

MHPKK (ERMENİSTAN HOLDİNG) ihanetlerine devam ediyor..... Devletyan Bahçeliyan, ABDULLAH ÖCALAN'IN can-ciğer dostu, kardeşi, koruyucusudur..... İNANMIYOR MUSUNUZ ?..... şu videoyu izleyin (video 2 dakika) youtube . com/watch?v=9q_uC4a16Ug ......... APO teröristini İDAMDAN kim kurtardı ??...... videoyu dikkatlice izleyin.....

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Leyla Zana MHP başkan yardımcısı olmalıdır. Leyla bir Asena bir dişi kurt. Ülkücü Leyla Zana, ülkücü APO.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPc Copat:

temudan sipariş ettiğim ülkücülerin ayar sıkıntısı....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

