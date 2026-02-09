Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Batman'dan İstanbul'a yapılan doğrudan uçuşların, Avrupa aktarmalı uçuşlardan daha pahalı olmasını eleştirdi. Ekmen'in uçak bilet fiyatlarına yönelik eleştirisi ülke gündemine oturdu.

"BUNA NASIL HESAP KİTAPTIR?"

Ekmen, sosyal medya hesabından paylaştığı bilet fiyatlarıyla çarpıcı bir tabloyu gözler önüne serdi. 2 Şubat tarihli uçuş verilerini paylaşan Ekmen, "Batman'dan doğrudan Sabiha Gökçen'e gitmek isterseniz 4.769 TL ödemeniz gerekirken; aynı uçakla aktarmalı olarak Münih'e giderseniz 2.938 TL, Londra'ya giderseniz 3.372 TL ödüyorsunuz. Londra bileti alıp İstanbul'da uçaktan inerseniz 2.000 TL kârdasınız. Bu nasıl bir hesap kitaptır?" diyerek tepki gösterdi. Benzer bir durumun Diyarbakır uçuşlarında da yaşandığını belirten Ekmen, Hamburg biletinin İstanbul biletinden daha ucuz olmasını "halkın cezalandırılması" olarak niteledi.

"CENAZESİ VE HASTASI OLANLAR MAĞDUR EDİLİYOR"

Fiyat politikasının "uçak doldukça fiyat artar" mantığı üzerine kurulduğunu hatırlatan Ekmen, bu durumun uçaklarını her zaman dolduran Doğu ve Güneydoğu illerini mağdur ettiğini savundu. Son dakika biletlerine genellikle hastası veya cenazesi olan vatandaşların ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Ekmen, "Yüksek fiyat politikaları tam olarak desteklenmesi gereken kitleyi vuruyor. Batman-İstanbul aktarmalı biletin 12.000 TL'yi bulması kabul edilemez," dedi.

YETKİLİLERE VE HAVAYOLU CEO'LARINA SVESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'ye seslenen Ekmen, tek firmanın uçtuğu illerdeki fiyat politikasının rekabet hukukuna aykırı olduğunu savundu. THY, AJet ve Pegasus CEO'larına da açık çağrıda bulunan Ekmen, biletlerin kaç koltuğunun hangi fiyattan satıldığının şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade etti.

"BU ZULMÜN AKILLA İZAH EDİLİR BİR YANI YOK"

Ekmen, Meclis bütçe görüşmelerinde de bu konuyu defalarca dile getirdiğini ancak henüz somut bir düzenleme yapılmadığını belirterek, "Bu zulmün akılla izah edilir bir yanı yoktur" sözleriyle açıklamasını tamamladı.