Mersin'de ulaşım yeni yol projeleriyle rahatlatılacak

Mersin'de ulaşım yeni yol projeleriyle rahatlatılacak
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AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Çeşmeli-Yenice ve Yenice-Pozantı otoyollarının yenileneceğini, D-400 kara yolunun da 8 şeride çıkartılacağını açıkladı.

Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Çeşmeli-Yenice ve Yenice- Pozantı otoyollarının yenileneceğini, D-400 kara yolunun da 8 şeride çıkartılacağını açıkladı.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi Kıratlı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kıratlı, ziyaretteki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kente kalıcı eserler bırakmaya devam ettiklerini belirtti.

Mersin'deki yolların yeni projelerle yenileneceğini bildiren Kıratlı, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan protokolle ilk olarak Mezitli Devlet Hastanemizin yoluna eylülde başlayacağız. Hastanenin inşaat süresinin bitimiyle birlikte inşallah yolumuzu da tamamlamış olacağız. Ayrıca Çeşmeli-Yenice ve Yenice-Pozantı otoyollarını da karşılıklı olarak yeniliyoruz."

Kıratlı, D-400 kara yolunda da çalışma yapılacağını belirterek, "D-400 kara yolumuz 8 şerit, refüj ve kaldırımlardan oluşan, alt ve üst geçişleri, viyadükleri, yol boyunca sanatsal yapılarıyla Mersin'imizin doğu girişine yakışır bir yol olacak. Mersin'imizi Adana'ya yepyeni bir yolla yeniden bağlayacağız. İhaleler tamamlandı, çalışmalara en kısa zamanda başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti hükümetleri döneminde Mersin'e yapılan büyük yatırımları anlatan Kıratlı, şunları kaydetti:

"Mersin'imizi büyütmeye, güzelleştirmeye, yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyoruz. Şu anda ilimizde ülkemizin rakamsal olarak en büyük eserleri yapılmaya devam ediyor. Bu hizmetlerin Mersin'imize kazandırılmasından dolayı Türkiye Yüzyılı'mızın lideri, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Politika
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