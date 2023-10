Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Adanalıoğlu Mahallesini Ziyaret Etti

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Adanalıoğlu Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Ziyarette Başkan Gültak'a, meclis üyeleri, muhtarlık ve fen işleri, park bahçeler, çevre koruma müdürleri görevlileri de eşlik etti. Adanalıoğlu, Akdeniz ve Limonlu mahalle muhtarlarının da katıldığı buluşmada Başkan Gültak, bölgede faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti, taleplerini dinledi. Programda söz alan muhtarlar, mahallelerine sağlanan hizmet ve çalışmalar nedeniyle Başkan Gültak ve ekibine teşekkür etti. Su kanallarının tıkanıp koku yapmasından dolayı yaşadıkları sıkıntıları anlatan muhtarlar, sorunun çözülmesini istedi. Bahçe yollarının soğuk asfaltla kaplanması ve eksik çöp konteynırlarının tamamlanması gibi talepleri not ettiren Başkan Gültak, belediyenin sorumluluğunda olmayan hizmetlere ilişkin eleştiriler üzerine, ilgili kamu kurum yetkililerini telefonla arayıp, vatandaşların talep ve şikayetini iletti.

"Bize ait olmadığı halde caddeleri temizliyoruz"

Kanunlar gereği, ara sokakların ilçe belediyelerinin sorumluluğunda iken, caddelerle ilgili her türlü üst ve altyapı hizmetinin büyükşehir belediyelerinde olduğunu söyleyen Başkan Gültak, bu konuda vatandaşlarda kafa karışıklığı yaşandığına işaret etti. Gültak, "Türkiye'nin her yerinde caddeler büyükşehir belediyelerine aittir. Asfaltı, temizliği, kaldırımı da altındaki her şey büyükşehir belediyesine aittir. Caddeler bize ait değil. Buna rağmen görevimiz olmadığı halde ekiplerimiz caddeleri de temizliyor, yıkıyor ve süpürüyor. Hatta burada yine görevimiz olmamasına rağmen kanalları da temizledik. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye görev ve sorumluluğumuzda olmadığı halde, imkanlarımız ölçüsünde mahallelerimize bu hizmetleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Birçok hizmet sunduk, eksikleri de yakında tamamlayacağız"

Mersin'de, halkın arasına en çok karışan, vatandaşı dinleyen ve her zaman ulaşılabilen bir belediye başkanı olduğunu da dile getiren Gültak, "Vatandaşlarımız bana kızsa da eleştirse de ben asla küsmem, kimseye darılmam. Her türlü eleştiriye de açığım. Çünkü ben siyasetçiyim. Ben asla ve asla kimseyi küçük de görmem veya fırça atmam. Fakat ben olanı söylüyorum. Evet, yaptık bir şeyler, eksik kalanları da yakında tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bölgede ihtiyaç duyan bahçe yolları için mucur temin ettiklerini ve yakında dökmeye başlayacaklarını kaydeden Gültak, "Karaduvar'ın, Kazanlı'nın talihi değişti. Adanalıoğlu'nda da yaptığımız ve yapacağımız birçok iş var. Peki, bu değişim ne zaman olur? Zamanla olur. Zira 20-25 yıldır değişmeyen şeylerin, 5 yılda benden değiştirilmesinin istenmesini açıkçası biraz insafsızca görüyorum. Akdeniz'de kardeşliği sağladık. Önceleri Akdeniz'de kavga vardı. Halkımız barışık değildi. Fakat bizim dönemimizde ayrımcılığa son verdik. Akdeniz'e barış ve huzur geldi. Bununla birlikte değişim de olacak. Fakat biraz daha sabır ve zaman istiyoruz. İçinizden hiç ayrılmıyorum, ben sizden biriyim. Elbette sizlerin oyunuza karışamam. O sizin kutsalınız. Ama ben sadece kendimi ifade ederim, yaptığım hizmet ve çalışmaları anlatırım. Takdir yüce milletimizindir" diye konuştu.

Akdenizli kadınlar için, Mersin'in ve farklı kentlerin tarihi, kültürel, doğal ve turistik bölgelerine düzenledikleri ücretsiz gezilere de değinen Gültak, "Şu ana kadar 3 bine yakın kadını geziye yolladık. Peki, daha önce niye gezemiyorlardı? Bu servis araçlarını ben mi aldım? Hayır, daha önce de vardı. Niye bu servis araçları sizler için kullanılmıyordu peki? Muhtarlarımızın talebi olduğunda kendilerinden daha önce mazot parası dahi isteniyordu. Biz ise böyle bir şey istemiyoruz. Üstelik kadınları gezmeye gönderiyoruz. Demek ki önemsemek, değer vermek gerekiyor" şeklinde konuştu. - MERSİN