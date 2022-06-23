Meram'da kurbanlık satış yeri tahsis işlemleri başlıyor

Konya'nın merkez Meram ilçesinde kurbanlık satışları için yer tahsis işlemleri 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Kurban Bayramı hazırlıklarının hız kazandığı Meram'da, 2022 yılı kurbanlık satışları için yer tahsis işlemleri 27 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Tahsisler, Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yapılacak başvurular sonrasında müracaat sırasına göre belirlenecek. Meram Belediyesi hizmet binasında bulunan Zabıta Müdürlüğünde gerçekleştirilecek müracatlar için esnafların kimlik ve kimlik fotokopilerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Bayram hazırlıklarının tamamlandığı Meram'da bir diğer taraftan da kurban satış ve kesim yerleri de belirlendi. Buna göre ilçenin kurbanlık satış noktası önceki yıllarda olduğu gibi Çomaklı Mahallesinde bulunan kurbanlık pazarı alanı, kesim yerleri ise Melikşah Semt Pazarı, Arif Bilge Semt Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Kalfalar Semt Pazarı, Kovanağzı Semt Pazarı, Gödene TOKİ Semt Pazarı olarak belirlendi.

Satışlar 4 Temmuz pazartesi günü başlıyor

Meram Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacak kurbanlık satışları için bu alanın dışında kurbanlık hayvan satışına izin verilmeyeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, "Satış amacıyla getirilen hayvanların sevk belgeleri, kulak küpeleri ve pasaportlarının bulunması, dişi hayvanların, serbest veteriner hekimlerden alınmış damızlık değeri taşımadığına dair Veteriner Hekim Raporu'nu giriş esnasında görevlilere göstermeleri gerekmektedir. Kurban satış yerinde kontrol amacıyla 24 saat hizmet veren Veteriner Hekimler görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız kurban alırken kurbanlık hayvanları ücretsiz olarak, görevli veteriner hekimlere muayene yaptırabileceklerdir" görüşlerine yer verildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika