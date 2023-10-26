Meral Akşener Susurluk'ta ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'deki ziyaretlerinin ardından Susurluk ilçesine geldi. Burada belediye binasına gelerek Başkan Nurettin Güney'i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Akşener, belediyeye ait Kültür Merkezi açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesim töreninin ardından Meral Akşener, Ömür Üreten Kadınlar Derneği'nin atölyelerini ziyaret etti. Kadınlarla sohbet eden Akşener, yaptıkları ürünleri inceledi. Kitap Kafede ders çalışan öğrencilerle de bir araya gelen Akşener, belediye tarafından yapılan halı sahada gençlerle buluştu. Akşener'e İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman ile Turan Çömez eşlik etti. Akşener burada penaltı atarak renkli görüntüler oluşturdu. Karaman'da gençlerle maç yaptı. Daha sonra toplu fotoğraf çekildi.

'CUMHURİYET'E VE ATATÜRK'E BORÇLUYUZ'

Akşener daha sonra Susurluk Belediyesi Kültür Merkezi'nde partililerle buluştu. Burada konuşan Akşener, Var olduğumuz her şeyi Cumhuriyet'e borçluyuz. Bugünümüzü borçlu olduğumuz İstiklal Savaşı'nın gazisi, şehidi, devlet adamı olan ve bu cumhuriyeti kuran, benim gibileri, köyde doğmuş bir kadını kurduğu eğitim sistemiyle eğitimde yarattığı fırsat eşitliğiyle bugün karşınızda grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olarak konuşturuyorsa Cumhuriyet başarmıştır ve biz ona borçluyuz. Atatürk'e borçluyuz. ifadelerini kullandı.

'CUMHURİYET OLMASAYDI ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI, BEN PARTİ BAŞKANI OLAMAZDIM'

Cumhuriyeti yeteri kadar anlatamadıklarını söyleyen Meral Akşener, Anlamak ve anlatmak o kadar önemli ki, Biz cumhuriyetin nimetlerinden faydalananlar, yeteri kadar atamızı, yeteri kadar Cumhuriyetimizi, yeteri kadar Atatürk'ü anlatmadık. Biz suçluyuz. Çünkü biz bulunduğumuz her görevde bunu anlatmalıydık. Anlatmaya çalışanlarımız oldu ama mansıptan yükselebilmek için bir üstüne yaranabilmek için göz yumanlar oldu. Bugün geldiğimiz noktada derin bir üzüntüm var. O da şudur Eğer Cumhuriyet olmasaydı Osmanlı Devleti'nin monarşisi devam etseydi ki Osmanlı ve Cumhuriyet diyen bir hocayım ben. Yani Osmanlı'yı reddetmiyorum. Elbette baş tacı, elbette bizim ecdadımız. O olmasa biz olmazdık. Onlar Anadolu'ya gelmese biz olmazdık. Yani 5 bin yıllık bir tarihin mirasçısı olmak başka 1071'de başlatıp 1922'de bitirilen bir tarihin mirasçısı olmak başka. Dolayısıyla biz anlatmadık. Biz şunu anlatmalıydık Sayın Erdoğan bugün başbakan, sonra da cumhurbaşkanı olamazdı. Babasının mesleği neyse onu sürdürüyor olacaktı. Cumhuriyet olmasaydı Sayın Abdullah Gül, başbakan ve cumhurbaşkanı olamazdı. Ben grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olamazdım. Ailenizin mesleği neyse onu sürdürmek zorunda kalırdınız. Cumhuriyet paşa dede ihtiyacını ortadan kaldırdı. İyilik, namus, dürüstlük çalmamak, çırpmamak üzerine alkışlanan insanların çocuğu olmak önemli oldu. Şimdi cumhuriyetin nimetlerinden faydalanan bir ekip iş başında. Ama en büyük problemleri cumhuriyete uyuz olmak. En gıcık kaptıkları devlet büyüğü adını anmasalar da Atatürk. Atatürk'e doğrudan hakaret edilmese de yandaşlar tarafından bırakın hakareti küfredildiği, anasına her türlü hakaretin ve iftiranın edildiği ve Atatürk'ü gözden düşürmeye, dolayısıyla Cumhuriyet'i dönüştürmeye gayret eden bir ruh halinin tezahürü ile karşı karşıyayız diye konuştu.

'FİLİSTİN'LE DAYANIŞMA MİTİNGİ'NDE KUTUPLAŞTIRILIYORUZ'

İnsanın hangi inanıştan olursa olsun, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının karşısında olması gerektiğini belirten Meral Akşener, Ama 100'üncü yılını kutladığımız bir zamanda, kutlama plan program yapılması gerekirken hiçbiri yapılmadan en ufak bir noktada her türlü anma programının iptal edildiği bir süreçten sonra en son gelinen noktada cumartesi günü havaalanında 'Filistin'le Dayanışma Mitingi' adı altında bir miting yapılıyor. Bizler çağrılmadık. Yani Türkiye'de yaşayan her bir ferdin bütün siyasi partilerin Gazze'de yaşanan iğrençlikler üzerinde canının yandığı, onun yanında yer almış hiçbir siyasi partinin davet edilmediği, sadece Cumhur İttifakı'nın mensuplarının davet edildiği ve yerel seçimlere giderken 'Gazze'nin yanında olanlar' ve 'Gazze'nin karşısında olanlar' sanki varmış gibi bir kutuplaşmanın ortaya konulduğu bir miting yapılıyor. Bu ayıptır, günahtır, çirkindir. Bunu bir kenara koyduk. Hadi bunlar hep aynı şeyi yapıyor. Ama Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce 28 Ekim günü siz bu mitingi yapıyorsunuz. Kardeşim ya bir hafta evvel, ya bir hafta sonra yapsanız ne olur ki. İncileriniz mi dökülürdü. Bu bir şuur altının şuura çıkışıdır ifadesini kullandı. (DHA)