Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık: Halkın refaha kavuşması önemli

Vatandaşlarla görüşmelerini sürdüren Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, "Siyaset seçime kilitlenirken bizim gündemimizde halk ve yaşanan yüksek enflasyon var. İnsanımız Ramazan ayı öncesinde pazarda, manavda, markette, kasapta ucuz alışveriş yapabilmeli" dedi.

Memleket Partisi'nin ekonomi programını milletvekilliği seçimlerinde kapı kapı dolaşarak anlattıklarını aktaran ve gerçeklikle seçimler sonrasında halkın karşılaştığını açıklayan Baltalık, "İş gücü ve katma değer payı gün geçtikçe düşüyor. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir gelişmelere gebe olmadığını görüyoruz. İhtiyacımız olan ana temel, sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla tamamlayıcı rollerin olması. Dengeli ve sürdürülebilir bir ekonomi programına ihtiyacımız varken dengesiz ve sürdürülemez bir ekonomi programıyla karşı karşıyayız. Şuan gördüğümüz ve istediğimiz şey ise, Ramazan ayı öncesinde halkın refaha kavuşturulmasıdır. Bunu ciddi şekilde önemsiyoruz" diye konuştu. Bölgesel gelişmelerin yüksek enflasyonun düşürülmesinde üretimle birlikte ciddi katkı sunacağını açıklayan Baltalık, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Kırşehir'de 20 yıllık iktidarda üretim ve istihdama yönelik herhangi bir çalışma görmedik. İç Anadolu Bölgesi'nin Kayseri, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Ankara gibi illerinin arasında sıkışan Kırşehir, siyasetçilerin hep söylediği ama sadece söylemde kalan, bir türlü eyleme dönüşmeyen üretim programını yakalayamadı. Tarım ve hayvancılığın önemli olduğu bir şehirde toplum pahalı bulgur, pahalı et ve pahalı yumurta alıyor. Süt ve süt ürünlerinin ciddi anlamda pazar bulduğu Kırşehir'de ciddi sorunumuz var. Liyakat ve üretimle şehri kalkındırma hedefimiz ülke geneline de doğru kadrolar ve işini doğru yapan insanlarla ulaşacak." - KIRŞEHİR