Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı: Ekonomik Kriz Halkı Zor Durumda Bıraktı

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, yükselen enflasyon ve insanların yaşadığı ekonomik buhran nedeniyle evlerine ekmek götüremeyecek durumda olduğunu söyledi.

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık yaptığı açıklamada, "Ekonomik krizle birlikte artan enflasyon konuşulmasın diye iktidar ve ortağı her gün ortaya yeni bir şey ortaya atıyor. Millet evine ekmek götüremiyor" dedi.

Esnafın maliyetlerin artmasından, vatandaşın her gün gelen zamlardan bezmiş durumda olduğunu iddia eden Baltalık, "Esnaf, çiftçi, işçi, memur, sanayici, emekli, öğrenci, perişan halde, herkes borç batığında. İnsanlarda alım gücü kalmadı. İnsanlar artık evine ekmek parası götüremez, çocuğunun yüzüne bakamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

Vergilendirme sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Baltalık açıklamasını şöyle sürdürdü:

"KDV'yi öderken, milyonluk takılardan KDV alınmıyor. Pırlantadan, yat benzininden KDV alınmıyor. Sarrafta KDV yok. Bu düpedüz adaletsizliktir. Cumhuriyet tarihimizde yaşadığımız tüm küresel ya da ulusal ekonomik krizlerin hiç birinde bu dönemki kadar ağır bedeller ödememiştik. Dışa bağımlı, ithalata dayalı bir sisteme çevrilmiş ekonomik düzenden en büyük zararı küçük esnaf ve çiftçilerimiz, dolayısıyla halkımız görüyor. Günden güne fakirleştirilen halkımız artık tek şeyi bekliyor, o da sandık. Yanlış ekonomi politikaları ve düşük maaş zamları nedeniyle vatandaş borcunu ödeyemez hale gelmiştir. Bankaların hukuki süreç başlattığı kişi sayısı ve tahsil edilemeyen borç miktarı her geçen gün artıyor." - KIRŞEHİR