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Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı: Ekonomi Modeli Vatandaşı Zor Durumda Bırakıyor

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Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, ülkede uygulanan ekonomi modelinin ve vergilendirmelerin vatandaşı zor durumda bıraktığını söyledi. Baltalık, ekonomik politikaların halkın günlük yaşamını olumsuz etkilediğini ve vatandaşın vergiler ve zamlar karşısında eridiğini belirtti. Ekonomi politikalarının acilen gözden geçirilmesi ve vatandaşın menfaatine olacak çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, ülkede uygulanan ekonomi modelinin ve vergilendirmelerin vatandaşı zor durumda bıraktığını söyledi.

İl başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında ekonomiye değinen Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, "Ekonomik politikalar halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Vatandaş vergiler ve zamlar karşısında eriyor" dedi.

Baltalık, "Ülkede izlenen ekonomi politikaları, halkın alım gücünü ciddi oranda düşürdü. Yüksek enflasyon, artan işsizlik ve yükselen yaşam maliyetleri vatandaşımızı zor durumda bırakıyor. İnsanlar, bölgesel bakıldığında temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Hükümet, ekonomi politikalarını acilen yeniden gözden geçirmeli ve vatandaşın menfaatine olacak çalışmalar içerisine girmeli" diye konuştu.

Memleket Partisi'nin ekonomi modeliyle alternatif çözümler sunan Baltalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik kalkınma ve vatandaşın refaha ulaşabilmesinin önünün açılması için istikrar ve üretime dayalı bir ekonomi modeli benimsenmeli. Tarım ve sanayi alanları desteklenirken acilen yerli üretim teşvik edilmeli. Vergi politikaları ise kesinlikle adil dağılıma dayanmalıdır. Vatandaş kemer sıkarken siyaset, iş dünyası, ekonomi baronları da kemer sıkmalı ve denetimler sürdürülebilir şekilde uygulanmalıdır." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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