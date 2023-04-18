Memleket Partisi İl Başkanı Suat Yiğit, ' Seçmenin derdi seçim değil ekonomi'

Memleket Partisi Kırşehir il başkanı Suat Yiğit, şehirde yaptıkları seçim analizini kamuoyuna açtı.

Milletvekili adayı Gülay Baltalık ile şehir ve ilçe genelinde çalışma yürüten Yiğit, şehirde esnaf vatandaş ve çalışanların ortak sorununun ekonomik çıkmazlar olduğunu söyledi. İl başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Yiğit, "Yaklaşık bir aydır Kırşehir'de saha çalışması yapıyoruz. Vatandaşımızın ortak sorunlarını tespit ederek kendi siyasi konjektörümüzde çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Gördük ki, vatandaşımızın ekonomi, mülteci politikası ve ev kirası sorunu var. Siyaseti kendi penceremizden vatandaşın dertlerinin çözümü ve aracı kurum olarak görüyoruz. Dinlediğimiz her insanda kendi yaşantımızı görmekteyiz. İnsanımız tamamen liderlerin politikası üzerine siyaset kuruyor. Bu durumu analiz ediyoruz. Kırşehir'de, 20 yıldır iktidarda olan partinin istihdam üzerine bir çalışma yapmadığı söylentilerine de kulak kabarıyoruz" diye konuştu.

Şehrin ilk kadın milletvekili adayının seçmen üzerinde ki etkisinin de ciddi oranda artış gösterdiğini ifade eden Yiğit, "Kırşehir'de oluşan aday belirsizliğinin kadın aday üzerinde ciddi etkili olduğunu ve toplumda etkileşim oluşturduğunu görüyoruz. İnsanlar sarılıyor, kadınlar milletvekilliği için destek sözü veriyor. Erkek seçmen ise Kırşehir'e kadın eli değmesin önemli olduğunu bizlere aktarıyor. Biz il teşkilatı olarak kadının olduğu platformlarda; sevgi, saygı ve hoşgörünün olduğuna inanıyoruz" dedi. - KIRŞEHİR